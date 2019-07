Bürokultur weltweit So sieht der Büroalltag in anderen Ländern aus

Hinsetzten, Rechner an, Mails beantworten - es gibt Dinge, die sind im Büroalltag überall gleich. Aber bei Meetings, Mittagspausen, Überstunden und Hierachien gibt es viele Unterschiede. Wir haben uns die Bürokultur in Schweden, China, Frankreich, Argentinien und Großbritannien genauer angesehen.

Frankreich: In Ruhe das Mittagessen genießen

Die Mittagspause ist den meisten Franzosen heilig und Gelegenheit zum Austausch. Man rennt nicht um 12 Uhr schnell in die Kantine, um das Essen runter zu schlingen. Man geht generell später zum Essen und nimmt sich mindestens eine Stunde Zeit dafür.

Generell arbeiten in französischen Büros mehr Frauen in Vollzeit als in Deutschland. Das merkt man auch an den Arbeitszeiten: In Frankreich beginnen die Schulen um 9.30 Uhr und deshalb kommen viele erst um neun oder sogar um halb zehn ins Büro, weil sie noch die Kinder in die Schule bringen müssen. Dafür ist der Arbeitstag dann auch länger.

Franzosen sprechen durch die Blume – Dinge kurz und bündig auf den Punkt zu bringen, ist auch im Büroalltag eher unüblich. Fragt man eine Kollegin zum Beispiel, ob sie dieses oder jenes übernehmen kann, wird sie vielleicht "c'est difficil" antworten. Damit will sie sagen: "Nein, ich habe keine Zeit". Der Deutsche denkt dann womöglich, na gut es ist schwierig, aber nicht unmöglich.

Am Ende entscheidet die Chefin oder der Chef – Im französischen Büroalltag finden viele Besprechungen statt – viel zu viele sagen selbst die Franzosen. Dazu kommt: Man trifft sich in Besprechungen eher zum Meinungsaustausch und trifft keine Entscheidung. Die trifft dann nach der Besprechung die Chefin oder der Chef allein in seinem Büro.

Büro-Karriere ohne Doktortitel – Anders als in Deutschland spielt der Doktortitel bei einem beruflichen Aufstieg in Frankreich keine Rolle. Wer promoviert tut das meist, um in die Forschung zu gehen. Karriere in Wirtschaft, Verwaltung und Politik machen vor allem die Absolventen der Grande Écoles, der französischen Elite-Hochschulen. Die kennen sich untereinander gut und helfen sich gegenseitig beim Aufstieg.

Großbritannien: Tee im Büro, Bier im Pub

"Möchte jemand heißes Wasser?", diese Frage hört man in britischen Büros oft. Entsprechend ist die Küche ein guter Ort, um Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Tee und Milch sollten möglichst nie ausgehen – "Tea-Time" ist auch im Büro ein Ritual.

Großraumbüros gehören in Großbritannien zur Normalität – auch die Chefs sitzen dort. Das ist gut für die Kommunikation, aber schlecht für vertrauliche Gespräche. Die Dinge beim Namen zu nennen, kann zu Missverständnissen führen. In britischen Unternehmen muss man sich vorsichtig ausdrücken und um den heißen Brei herumreden. Entsprechend ist vieles recht unverbindlich, auch Termine.

Teambuilding im Pub – Verbindlicher wird es, wenn es darum geht, nach der Arbeit mit den Kollegen in den Pub zu gehen. Das gehört einfach dazu. Auch, wenn es nur auf eine Stunde ist. Das ist Teambuilding und stärkt den Zusammenhalt.

Freundschaften werden in britischen Büros schnell geschlossen – Der freundliche, für Deutsche manchmal zu freundliche, Umgang macht das Aufeinanderzugehen leicht. Und spätestens beim gemeinsamen Pub-Besuch werden die neuen Freundschaften besiegelt.

Schweden: "Möte" bis keiner mehr meckert

"Nicht zu viel und nicht zu wenig" ist das Lebens-Motto der Schweden. Alles sollte möglichst ausbalanciert sein. Die Schweden mögen die Mitte - das gilt auch bei der Arbeit.

Immer harmonisch – Ein schwedisches Büro erkennt man daran, dass es sehr ruhig ist. Die Leute arbeiten für sich. Es kann auch interaktiv zugehen, aber grundsätzlich herrscht eine harmonische Stimmung mit Fokus auf Dialog, Austausch und Feedback. Man sagt, die Schweden seien konfliktscheu und da ist was dran. Ein harsches Nein gibt es eher nicht, ebenso wenig wie deutlich sichtbare Hierarchien oder befehlsartige Anweisungen von oben.

Konsens ist das höchste Ziel – Man hört unterschiedliche Ansichten, um dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Und wenn das nicht gleich bei der ersten Besprechung klappt, dann folgen weitere. "Möte" heißen diese Meetings. Nach dem Motto "Möte bis keiner mehr meckert" wird so lange um den Konsens gerungen, bis auch der letzte Zweifler den Widerstand aufgibt. Das kann dauern und ist gerade für Deutsche eine echte Geduldsprobe. Doch am Ende ziehen alle mit.

Gesellige Kaffeepausen – Die Grenzen zwischen Privat und Beruf sind nicht so klar wie in Deutschland. Es ist in Ordnung, früher nach Hause zu fahren, wenn man die Kinder abholen muss. Dann arbeitet man am Abend weiter, schickt nachts oder früh am Morgen E-Mails. Die Arbeitszeit wird gern und gesellig unterbrochen mit der traditionellen "Kaffeepause". Die gehört zur Arbeitszeit dazu. Denn zum Kaffee gibt es immer Gebäck und Gespräche. Damit lassen sich in diesem inoffiziellen Rahmen Probleme auf sehr schwedische Weise lösen: nämlich leise und lecker.

Argentinien: Mate-Tee als Treibstoff

Während in deutschen Büros der erste Weg zur Kaffeemaschine führt, kochen Argentinier sich als Erstes einen Mate-Tee, der traditionell mit einem Metallröhrchen aus einem ausgehöhlten Kürbis getrunken oder geschlürft wird.



Weniger ordentliche Arbeitsplätze – In Argentinien sind die Schreibtische weniger aufgeräumt als in Deutschland. Überhaupt herrscht weniger Ordnung in argentinischen Büros. Nicht jeder hat seinen persönlichen Platz fürs Büromaterial oder seine Ecke im Kühlschrank.

Lebendige Gespräche – Deutsche Büros sind im Vergleich zu argentinischen extrem leise. Argentinier unterhalten sich gerne. Sie lieben den Austausch über private Dinge – nicht nur in der Teeküche.

China: Mittagschlaf und Überstunden

Die Mittagessenszeit ist vielen Chines*innen heilig. Meist beginnt sie ziemlich genau um 12 und dauert eine Stunde, gerne auch länger. Denn die Pause wird oft auch für ein kleines Nickerchen genutzt.

Der Mittagschlaf ist tatsächlich in China weiter verbreitet als in manch anderem Land. Man sieht sogar hier und da Kellnerinnen mit dem Kopf auf dem Tisch in der Pause schlafen, oder Kuriere, die auf ihrem geparkten Elektroroller ein Nickerchen machen. Kein Wunder, denn die Arbeitstage sind lang.

Eine Kultur namens "9-9-6" greift um sich in China: Arbeiten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, an sechs Tagen der Woche. Viel mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 40 Stunden.