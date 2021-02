Bürgerräte, Initiativen und Volksbegehren Sollen wir mehr direkte Demokratie wagen?

Alle vier Jahre den Bundestag wählen, alle fünf den Landtag und alle sechs den Gemeinderat - so werden die Bürgerinnen und Bürger in der Politik repräsentiert. Im Freistaat Bayern gibt es noch die Volksbegehren und Volksentscheide, in der Kommune die Bürgerbegehren und -entscheide, um über einzelne Sachfragen abzustimmen. Immerhin. Oder reicht das nicht? Kommt Ihnen die direkte Demokratie zu kurz?

Ein Bürgerrat - eine sinnvolle Idee?

Bei uns hat im Januar ein Bürgerrat mit dem Namen "Deutschlands Rolle in der Welt" seine Arbeit aufgenommen. Nun diskutieren 169 per Los ausgewählte Bürger außenpolitische Themen und erarbeiten Empfehlungen. "Bürgerräte sind kein Allheilmittel, das ist wohl allen bewusst. Aber sie fördern die Lust an der Debatte", meint Marianne Birthler, die Vorsitzende des Bürgerrats. Was meinen Sie?