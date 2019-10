Geld, Gier und Tod Wir empfehlen spannende Wirtschaftskrimis

"#KillTheRich" - Rasanter Politthriller von Lucas Fassnacht

Ein eher achtlos dahingeschriebener Online-Post löst weltweit Unruhen und Gewalt aus. #KillTheRich. Die Armen, die Unterdrückten, die Minderheiten - sie alle haben genug und auf einmal entlädt sich der Hass der Masse auf die Reichen und Mächtigen. So beginnt der Thriller von Lucas Fassnacht und es geht rasant weiter. Die niederländische Diplomatin Conrada van Pauli macht sich auf, die Welt vor einem globalen Bürgerkrieg zu retten. Bald kommt sie auf die Spur reicher und mächtiger Strippenzieher, die nur eines wollen: noch reicher und noch mächtiger werden.

"Lasst uns tot und munter sein" - Weihnachtskrimi aus der Welt des Immobilienhandels von Elke Pistor

Elke Pistor hat sich in ihrem neuen Buch falsche Wahrheiten und Vertuschungen rund um den Immobilienhandel vorgenommen. In dem Krimi rund um Macht, Lüge, Skrupellosigkeit und Vertuschung versteht es die studierte Psychologin ihre Leser über 240 Seiten hinweg in Hochspannung zu versetzen.

"Der Honiganzeiger" - düstere Zukunftionsvision von Sybille Barden

Deutschland im Jahr 2028: Das Land steht vor der Zerschlagung. Die EU gibt es nicht mehr, der Euro ist den Spekulanten zum Opfer gefallen. Rund 100 Superreiche teilen sich die Welt untereinander auf. Deutschland wehrt sich noch und schickt den etwas unbedarften Diplomaten Till von Herlichingen auf eine schwierige Mission. Er soll mit den Oligarchen verhandeln und so sein Land vor dem Untergang retten. Doch nicht jeder spielt ein ehrliches Spiel mit ihm.

"Das Kartenhaus" - Thriller für dunkle Herbstabende von Cristina Alger

Annabel führt das Leben einer Frau, die es nicht nötig hat zu arbeiten. Ihr Mann Matthew verdient in einer Schweizer Bank richtig gut. Schmuck, Schuhe, Kunst – Annabel bekommt alles, doch Matthew ist immer seltener zuhause und im Laufe der Zeit verändert er sich. Eines Tages überbringen zwei Polizisten dann die Nachricht: Der Banker ist mit einem Flugzeug in den Bergen abgestürzt. Doch warum war er in einem Flugzeug? Und wer war die Frau an seiner Seite? Annabel gibt nicht auf und sucht nach Antworten auf ihre Fragen. Dabei stößt sie auf Intrigen und Machtspiele in der Bankenwelt. "Das Kartenhaus" ist der perfekte Thriller für dunkle Herbstabende für all diejenigen, die gerne die Bösen auf der einen und die Guten auf der anderen Seite haben.