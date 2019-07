Buchtipp "Begeisterung" von André Stern

Andé Stern, der Künstler und Autor des Buchs "...und ich war nie in der Schule" stellt sein neues Werk vor. In "Begeisterung. Die Energie der Kindheit wiederentdecken" erzählt er, wie Menschen mit ihrer Begeisterung die Welt verändern, bereichern und gestalten.

"Jedes Kind will musizieren.

Jedes Kind ist mit offenen Armen, voller Liebe und Unbefangenheit der Musik entgegengestürmt." (Zitat aus 'Begeisterung' von André Stern)

Das Kapitel "Musiktrauma" gehört zu den berührendsten in André Sterns Buch "Begeisterung". Eindringlich beschreibt der Autor, Musiker und Gitarrenbauer darin die Lust der Kinder zu singen, zu musizieren – aber auch, wie schnell diese natürliche Begeisterung unter der pädagogischen Keule "Musikunterricht" "in tausend Splitter zerplatzt". Begeisterung, so André Stern, sei ebenso mächtig wie zerbrechlich und fragil:

"Das Problem ist, dass sobald man versucht, die Begeisterung zu wecken, dann passiert genau das Gegenteil, dann verschwindet die Begeisterung. Also unsere Mühe, unsere Maßnahmen, alles, was wir unternehmen, um angeblich die Begeisterung zu wecken, ist ein Begeisterungskiller. Begeisterung ist etwas, das von Innen herauskommt, nicht etwas, das von Außen nach Innen gehen könnte. Wir brauchen ein begeistertes Kind nicht zu fördern. Das Kind, das etwas begeistert, ist nicht mehr zu bremsen." (André Stern)

Wie sehr Menschen mit ihrer Begeisterung die Welt verändern, bereichern und gestalten, lässt Andre Stern sie größtenteils im Buch selbst erzählen – in eingeschobenen Zwischentexten auf himmelblauen Buchseiten. Da ist z.B. sein polnischer Verleger Aleksander Baj, der unbedingt Sir Ken Robinsons Buch "In meinem Element" auf den polnischen Markt herausbringen wollte – und einen eigenen Verlag gründete, als kein anderer sich darauf einließ – einen Verlag, in dem er schließlich in "seinem Element" wider fand.

Von Natur aus lernbereit

Würde man Kinder dem überlassen, was sie von Natur aus in allen Zeiten, Epochen, in allen Ländern und Gesellschaften in erster Linie tun wollen - würde man Kinder nach Herzenslust spielen lassen, sie würden ohne Druck lernen, was sie gerade auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe benötigen, sagt Andre Stern, der Mann, der nie eine Schule besucht hat.