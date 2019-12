Diagnose Brustkrebs Brustoperation

"Diese Angstvision gehört der Vergangenheit an. Wir sichern die Diagnose durch eine Stanze in den Tumor, die wir vorher ambulant durchführen. Der Pathologe sagt uns dann genau, was für ein Tumor vorliegt. Und durch die Bildgebung - Ultraschall und Mammographie (und ggf. Kernspintomographie) - wissen wir um die Ausdehnung des Tumors. Sollte sich dann doch etwas Unerwartetes während der Operation ergeben, hört man lieber auf und bespricht mit der Patientin noch einmal neu, wie operiert werden soll."