Ärger über Kuhfladen, Gülle & Co. Brauchen wir mehr Verständnis für die Landwirte?

Einiges scheint nicht mehr so selbstverständlich wie es einmal war: Auf einer Dorfstraße liegen Kuhfladen . Schön ist das nicht. Ein Hahn kräht. Das kann ziemlich laut sein. Ein Landwirt fährt mit der Gülle zum Odeln aufs Feld. Das stinkt.

Fehlt das Verständnis für die Landwirtschaft?

Welche Erwartungen haben Sie an die Landwirtschaft, wenn es beispielsweise um die Haltungsbedingungen von Tieren oder um den Naturschutz geht?

Das Tagesgespräch fragt heute: Braucht es mehr Verständnis für die Landwirte? Wo fehlt es an Wissen über die Landwirtschaft und ihre Arbeitsbedingungen? Was müsste passieren, um das zu ändern? Diskutieren Sie mit! Zu Gast im Tagespräch bei Moderator Christoph Peerenboom ist Sebastian Dickow. Er ist Landwirt in Niederbayern.