Die Zukunft mitbestimmen Brauchen wir das Wahlrecht ab 16?

In Deutschland gilt bei Bundestagswahlen das aktive Wahlrecht ab 18 Jahren. Bei einigen Landtags- und Kommunalwahlen können auch 16-Jährige mitmachen. Das Tagesgespräch fragt: Wie können Jugendliche an der Politik beteiligt werden? Sollte das Wahlalter gesenkt werden?

Wählen mit 16? In vielen Bundesländern ist das bei Kommunalwahlen möglich, in einigen auch bei Landtagswahlen - in Bayern gibt es nach wie vor kein aktives Wahlrecht für Jugendliche. Auch bei der Bundestags- und bei der Europawahl gilt das Wahlalter ab 18 Jahren. Bis zum Jahr 1970 gab es in Deutschland das aktive Wahlrecht sogar erst ab 21.

Wählen mit 16 - eine gute Idee?

Das Tagesgespräch fragt: Was meinen Sie? Wäre ein Wahlrecht ab 16 sinnvoll? Welche Vorteile sehen Sie, wenn jungen Menschen früher mitbestimmen könnten? Sehen Sie auch Nachteile, wenn Unter-18-Jährige schon zur Wahl gehen würden?

Zu Gast bei Moderatorin Birgit Kappel ist Matthias Fack, der Präsident des Bayerischen Jugendrings. Der BJR ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Jugendgruppen in Bayern. Die Jugendarbeit zeige täglich aufs Neue, dass junge Menschen die Gesellschaft mitgestalten wollen und können, betont der BJR. "Eine Absenkung des Wahlrechts auf das 16. Lebensjahr wäre ein erster Schritt, dieses Grundrecht auch für junge Menschen zu öffnen."

