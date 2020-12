Beuys im Lenbachhaus "Der teuerste Sperrmüll aller Zeiten"

Eben noch hatte das New Yorker Guggenheim Museum Joseph Beuys mit einer Retrospektive geehrt, da gab es 1979 hierzulande große Aufregung um den deutschen Künstler. Armin Zweite, der Leiter der Städtischen Galerie im Münchner Lenbachhaus, wollte die Beuys-Installation "Zeige Deine Wunde" ankaufen, die schon 1976 in München gezeigt worden war. Ein Sturm der Entrüstung brach los. Hauptangriffspunkt war der Kaufpreis von 270 000 DM. Der Bayernkurier monierte, für "zwei Leichenbahren" (die zentralen Objekte der Installation) sei das zu viel, einige CSU-Stadträte griffen den Museumsleiter an und beklagten die Verschwendung von Steuern.