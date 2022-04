Beschützer, Papa, Geldverdiener Müssen Männer alles können?

Das Rollenbild "Mann" im Wandel

Die Diskussion zeigt, dass in der Gesellschaft nach wie vor darüber verhandelt wird, was männlich ist und was nicht. Auch die Frage danach, wo "toxische" Männlichkeit beginnt, stellt sich. Klar ist, dass sich das Rollenbild "Mann" in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert hat. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass immer mehr Männer Elternzeit nehmen und sich so stärker in die Erziehung der Kinder einbringen können. Ihr Einkommen ist statistisch höher als das der Frauen, sodass sie häufig die Position des Hauptgeldverdieners innerhalb der Familie einnehmen. Trotz des Wandels haben sich alte Rollenmodelle bis heute erhalten, was man zum Beispiel an der klaren Überzahl von Männern in der Bundeswehr sieht. In vielen Ländern sind nur Männer für das Militär zugelassen.