Bernd Eichinger: Der Licht-Spielmacher

"Er war am Anfang leichter Außenseiter, was seinen Filmgeschmack betraf. Er mochte den frühen Polanski, den wir schon alle verachteten. Er mochte 'Wenn Katelbach kommt' und die Kurzfilme und er wollte auch so etwas Absurd-Komisches machen. Aber er hat sich dann wahnsinnig schnell adaptiert und sein erster sogenannte Übungsfilm war dann gleich so ein Überhammerfilm mit dem Namen 'Canossa'. Das war dann gleich was ganz anderes, als vorher Polanski bis dahin überhaupt gemacht hatte - ein Gangsterfilm.



Und weil man an der Filmhochschule, erstes Jahr, auch wahnsinnig gerne über Einstellungen sprach, also nicht über innere Einstellung, sondern über Kameraeinstellung, hat er dann gleich auch die Einstellung gemacht, über die man dann jahrelang an der Filmhochschule redete: Einen gigantischen Zoom - von einem Hauptdarsteller zog der Zoom auf, bis die ganze Landschaft im Bild war.



Und da hat der Bernd eigentlich allen Leuten schon einmal gezeigt – nicht nur künstlerisch, sondern auch organisatorisch, das muss man ja alles hinkriegen – wie sagt der Bayer: wo der Bartel den Most holt."