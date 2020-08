Geschlechter-Kategorien abgeschafft Berlinale verleiht genderneutrale Schauspiel-Preise

Das Geschlecht ist bei der Berlinale endgültig abgeschafft. Die beiden Preise für "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" gibt es nicht mehr. Dafür jetzt die neuen Kategorien "Beste schauspielerische Leistung in der Hauptrolle" und das Pendant für die Nebenrolle.

Die Berlinale will auch nicht-binäre Menschen einschließen

Diese Änderung soll dazu beitragen, dass auch nicht-binäre Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, in Zukunft bei den Preisen eingeschlossen sind, heißt es von der Berlinale. Die Geschlechtergerechtigkeit solle dadurch stärkere Aufmerksamkeit bekommen.

So ähnlich ist das schon bei anderen Kategorien auch schon: Bei "Bestes Drehbuch" oder "Beste Regie" wird auch nicht nach Geschlecht unterschieden. Allerdings sind diese Kategorien auch dafür bekannt, überproportional viele Männer auszuzeichnen.

70 Prozent der Hauptrollen gehen an Männer

Argumentiert wird da immer damit, dass es schlicht weniger Frauen in diesen Bereichen gibt. Doch ein ähnliches Schicksal könnte auch den neuen genderneutralen Schauspiel-Kategorien blühen, befürchten Kritiker.

Chun Mei Tan ist Schauspielerin und engagiert sich bei Pro Quote Film für Geschlechtergerechtigkeit. "70 Prozent der Hauptrollen gehen an Männer", sagt sie. Wenn eine Jury vor der Aufgabe sitzt, die beste schauspielerische Leistung auszuzeichnen, dann gibt es einfach einen deutlichen Überhang an Schauspielern, die in Frage kommen. "Dadurch wird die Konkurenzsituation für Frauen noch größer", sagt sie. Ein genderneutraler Preis sei "blanker Hohn" für alle Schauspielerinnen. Die Voraussetzungen seien nicht da.

Geschlechterneutralität statt Geschlechtergerechtigkeit?

Anstatt erst einmal Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern im Film zu schaffen und die Casts zu diversifizieren, versucht man schon den nächsten Schritt zu gehen: die Geschlechterneutralität. Dabei müsse noch viel stärker daran gearbeitet werden, weibliche Hauptrollen zu schaffen, die mehr sind als nur ein "Echo".

Antoine Monot setzt sich beim Bundesverband Schauspiel für Geschlechtergerechtigkeit ein.

Ähnliches gilt für nicht-binäre Menschen. Sie sind in der Film- und Fernsehbranche noch extrem unterrepräsentiert, sagt Antoine Monot. Der Schauspieler setzt sich beim Bundesverband Schauspiel ebenfalls für Geschlechtergerechtigkeit ein. "Die dritten Geschlechter werden komplett unter den Tisch fallen – wobei man sagen muss, das tun sie heute schon", sagt er. Ein genderneutraler Schauspielpreis würde an ihrer Sichtbarkeit nichts ändern. Die Berlinale will die Jury zwar dafür sensibilisieren, nicht nur Männer auszuzeichnen. Doch feste Mechanismen, die dafür sorgen, gibt es nicht.