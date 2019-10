Bayern 2 präsentiert Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee

Begegnung von Mensch und Berg

Am Tegernsee dreht sich im Oktober wieder alles um Berge auf der Leinwand. Im Mittelpunkt steht die Begegnung von Mensch und Berg: von kühnen Glanzleistungen über eindrucksvolle Dokumentationen bis zu berührenden Porträts. Abseits der Kinosäle begeistert ein umfangreiches Rahmenprogramm mit familiärem Charme und bayerischer Lebensart die Filmemacher und Bergfreunde aus aller Welt.

Bayern 2 beim Bergfilm-Festival

Am 17. Oktober findet um 20 Uhr im Ludwig-Thoma-Saal ein Bayern 2-Abend statt. Unter dem Motto "Entdeckungen in den Bergen" werden mehrere kürzere Filme gezeigt: Eine Welturaufführung erzählt von einer Sennerin in den bayerischen Voralpen. In "Shaolin a Tschlin" bringt ein junger Mann seine Erkenntnisse aus einem Shaolin-Kloster in die Schweizer Bergwelt. Der Film "Frauen am Berg" handelt von Bergführerinnen mit ihren Geschichten von Mut, Wut und der Freiheit, alte Rollenbilder über Bord zu werfen. Durch den Abend führt Georg Bayerle von Bayern 2.

Film-Wettbewerb

Das Filmfest wird von einem Wettbewerb begleitet. Ingesamt werden neun Preise in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Der Bayern 2-Publikumspreis wird in einer Publikumsumfrage ermittelt und ist mit 1.000 € dotiert.