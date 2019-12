Der passende Name fürs Kind Ludwig oder Lucifer – beliebte und ausgefallene Vornamen

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) veröffentlicht einmal im Jahr eine Hitliste der beliebtesten Vornamen in Deutschland. Das Jahr 2019 ist noch nicht vorbei – Stichproben bei den Standesämtern deuten darauf hin, dass auch heuer der Trend zu klassischen Vornamen anhält.

Auch 2019 ganz oben: Marie, Sophie, Maria – und Paul

Aussichtsreiche Anwärter auf das Top-Trio der Gesamtliste bei den Mädchen sind Marie, Sophie und Maria – wie 2018 und 2017. Bei den Jungen könnte Paul erneut ganz vorne stehen. Die endgültige Liste will die GfdS im Frühjahr 2020 veröffentlichen.

Welche Gedanken machen sich Eltern eigentlich bei der Wahl der Vornamen ihrer Kinder? Und wie prägt der Name das spätere Leben? Darüber hat Julia Zöller im Podcast "Tagesticket" mit Gabriele Rodriguez gesprochen. Sie ist Fachberaterin für Vornamen bei der Namensberatungsstelle an der Universität Leipzig.

Julia Zöller: 40 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Die Liste bildet nicht wirklich die deutsche Gesellschaft ab. Sie kommt mir viel deutscher, sehr viel konservativer vor, als wir eigentlich sind, oder?

Gabriele Rodriguez: Man muss dazu sagen: Wir beschäftigen uns jedes Jahr auch mit der Statistik der eingetragenen Vornamen. Und die am häufigsten vergebenen Vornamen sind tatsächlich die Namen, die der größte Teil der Bevölkerung vergibt: zeitlose Namen, Namen mit Tradition. Aber interessanter sind die Namen, die nicht so häufig eingetragen werden. Etwa 60 Prozent sind Namen, die nur zwischen ein- oder zehnmal eingetragen werden. Da sind sehr viele ausländische Namen dabei. Wenn Sie sich also die komplette Liste anschauen würden, dann würden Sie staunen, wie viele fremde Namen mittlerweile in Deutschland eingetragen werden.

Kann ich mein Kind in Deutschland weitgehend so nennen, wie ich möchte?

Ludwig oder Lucifer - welcher Name ist der passende fürs Kind?

Die Eltern haben in gewisser Weise die freie Vornamen-Wahl. Allerdings gibt es einige Einschränkungen, wenn zum Beispiel das Wohl des Kindes nicht mehr gewährleistet ist, dann darf der Standesbeamte den Wunsch ablehnen. Allerdings ist das schwierig zu sagen: Wann ist das Wohl des Kindes noch gewährleistet, wann nicht? Da scheiden sich die Geister.

Wir haben in den letzten Wochen immer mal Anfragen zu "Lucifer" bekommen, der mittlerweile auch in Deutschland jedes Jahr eingetragen wird. Wir selbst empfehlen ihn nicht, weil er immer noch negativ besetzt ist. Aber er wird trotzdem von Standesämtern eingetragen.

Es gibt Eltern, die ihr Kind wie den leibhaftigen Teufel nennen?

Ja, da sehen Sie, das ist diese negative Wahrnehmung des Namens. Es gibt bei den privaten Sendern eine Serie aus den USA, und da gibt es den Lucifer. Mit "c" geschrieben, auch ein bisschen anders gesprochen, gut aussehend. Und das bringt wieder eine ganz andere Wahrnehmung des Namens in Verbindung mit der Figur.

Ich habe gedacht, das macht man seit "Kevin allein zu Haus"nicht mehr, Kinder nach Fernsehserien zu benennen ...

Nein, jedes Jahr gibt es eine große Anzahl von Eltern, nicht die meisten, aber es sind sehr viele Eltern, die sich von den Medien leiten lassen. Das sind nicht nur Film, Fernsehen. Das ist auch das Internet, Comics, Trickfilme, Serien – zurzeit sehr beliebt: "Game of Thrones". Ich hatte letzte Woche erst wieder eine Anfrage zu dem Namen Tommen, der aus der Serie stammt. Und wir haben mittlerweile viele kleine Sansas, Khaleesis, Aryas und so weiter.

Welche Gedanken machen sich die Eltern, wenn Sie den Namen aussuchen? Was erzählen die Ihnen?

Es ist ganz unterschiedlich: Es gibt eine Gruppe der Eltern, die sich kaum Gedanken machen, die einfach sich von den Medien beeinflussen lassen und dahinterstehende Personen, Figuren sehr schön und interessant finden und ihre Kinder danach benennen wollen, so wie es wahrscheinlich auch bei "Kevin allein zu Haus" war.

Aber es gibt auch Eltern, die sich sehr viele Gedanken machen und alle Szenarien durchspielen, was passieren könnte – ob der Name verkürzt werden kann, ob er verballhornt werden kann, und sie versuchen dann auch, dem Kind einen weniger außergewöhnlichen Namen zu geben.

Ich höre im schicken München-Schwabing oft Karl oder Viktoria - diese Namen sind mir auch in Berlin häufig begegnet. Gilt das noch, dass der Name Programm sein kann? Viktoria kommt sicher in die Führungsetage.

Es ist so, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Namen verwenden. Eine Mutter aus Bayern hat sich einmal bei mir erkundigt, ob ich eine Liste von "intelligenten Namen" habe. Und dann habe ich sie erst mal gefragt: Was verstehen Sie denn unter "intelligenten Namen?" Und dann sagte sie mir: Na, solche Namen wie Leopold, Maximilian.

Das sind alte, traditionelle Namen, die zeitlos sind und als intelligent, schön wahrgenommen werden. Dagegen sind die englischsprachigen Namen erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen und haben keine Tradition und werden eher bildungsferneren Schichten zugeordnet. Das heißt, so ein Name kann schon Einfluss haben auf die Lebensgeschichte.

Hat es so eine dramatische Vorprägung wie bei Kevin eigentlich noch mal gegeben?

Also, es gibt noch einen anderen Namen: den Adolf, der aus anderen Gründen heute zwar noch vergeben wird, in Familientradition, aber eigentlich in gewisser Weise ein Tabuname ist aufgund der historischen Figur.

Kevin ist in den 90er Jahren ganz stark aufgekommen, weil es so ein schöner, wohlklingender Name ist. Der ist allerdings dann so inflationär vergeben worden und vor allen Dingen eben auch von bildungsfernen Schichten, dass er von den Akademikern doch ein bisschen beschmunzelt wurde und mit Vorurteilen behaftet wurde.

Ein bisschen hat die sogenannte "Oldenburg-Studie" Einfluss gehabt. 2009 wurden Lehrer befragt, welche Kinder mit bestimmten Namen sie als eher leistungsschwach oder auffällig einschätzen. Und da hat Kevin so schlecht abgeschlossen, dass sogar eine Lehrerin geschrieben hat: "Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose."

Das haben die Medien gern aufgenommen und es hat natürlich auch auf die Menschen gewirkt und die Vorurteile noch ein bisschen verstärkt. Ich muss allerdings sagen, dass die ersten Kevins, die in den 60er bzw. in den 70er, 80er Jahren geboren wurden, jetzt erwachsen sind. Und dass es da sehr viele Akademiker gibt und auch mittlerweile Personen, die in der Öffentlichkeit auftreten, wie zum Beispiel in der Politik. Und die könnten dem Namen wieder ein positives Image verschaffen.