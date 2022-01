Belastungsprobe Corona: Wie erleben Sie den Schulalltag?

Aktuell gibt es an bayerischen Schulen durch die Omikron-Variante wieder vermehrt Corona-Fälle. Die Folge: Viele Schülerinnen und Schüler müssen in Quarantäne. Manche Schulleiter sind rund um die Uhr mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt. Auch wechselnde Vorgaben machen ihre Arbeit nicht einfacher. Bis Ende vergangener Woche galt noch: Wenn eine Infektion mit der Omikron-Variante nicht ausgeschlossen werden kann, müssen vorsorglich alle zu Hause bleiben. Am Ende der vergangenen Woche befand sich gut ein Prozent aller bayrischen Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.