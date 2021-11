Behörden, Schulen und Betriebe Wo brauchen wir den digitalen Aufbruch?

Corona hat gezeigt: in Sachen Breitbandausbau und IT-Ausstattung muss hierzulande schleunigst nachgebessert werden. In Bayern werden derzeit 14.000 Kilometer Glasfaser verbaut. Etwa 1,8 Millionen Haushalte im Freistaat haben in den vergangenen zwei Jahren einen Glasfaseranschluss bekommen. Mit der Kapazität der Netze ist auch die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürgern gestiegen. Trotzdem gibt es noch sehr viel tun.