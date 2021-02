Nie ohne Plan Behandlungsablauf der Strahlentherapie

Anhand der durch die Bildgebung gewonnenen Kenntnisse über die Ausgangslage erfolgt die Berechnung eines Bestrahlungsplans. Im Rahmen der Berechnung wird durch die Ärzte festgelegt, wo genau sich die tumorbetroffenen Areale befinden und wie ausgeprägt Tumore dort vorhanden sind. Aus den Festlegungen erschließt sich im weiteren Verlauf die Größe des Bestrahlungsfeldes. Der Bestrahlungsplan wird im Anschluss in der Regel durch einen Physiker zusammen mit einem Arzt berechnet. Nach der Freigabe des Bestrahlungsplans erfolgt die Einstellung des Bestrahlungsgeräts und die Positionierung des Patienten. Die eigentliche Strahlenbehandlung wird dann parallel mithilfe von bildgebenden Verfahren überwacht, damit der berechnete Bestrahlungsraum sicher getroffen wird. Die Strahlenbehandlung wird in einem festgelegten Zeitfenster täglich durchgeführt und dauert in der Regel wenige Tage bis einige Wochen. Die Bestrahlung selbst dauert jeweils nur wenige Minuten. Im Rahmen der Strahlentherapie findet zudem mindestens einmal wöchentlich ein Arztgespräch über den akuten Gesundheitszustand statt.

Behandlung in der Regel ambulant

Die meisten Strahlenbehandlungen bei Tumorerkrankungen, etwa Brust- oder Prostatabestrahlungen, werden in der Regel ambulant durchgeführt. Bei der Kombination verschiedener Behandlungsoptionen im Rahmen einer Tumorerkrankung, etwa bei einer kombinierten Strahlen- und Chemotherapie, können jedoch vereinzelt stationäre Klinikaufenthalte der Fall sein. Wenn dieser kombinierte Therapieansatz jedoch im Kopf- oder Halsbereich durchgeführt wird, sind stationäre Aufenthalte eher die Regel.

"Der Ablauf ist, dass die Patienten jeden Tag zur Strahlenbehandlung kommen. Nach den Positionierungsprozeduren wird der Strahl freigegeben. Nach der Bestrahlung kann der Patient nach Hause gehen." Prof. Dr. Claus Belka

Nachsorge ist wichtig

Nach einer abgeschlossenen Strahlentherapie werden die Patienten auch weiterhin ärztlich betreut. In standardisierten Nachsorgeprotokollen ist genau festgelegt, wie die Nachsorgebetreuung bei den verschiedenen Tumorerkrankungen durchgeführt wird. Nachsorgeuntersuchungen finden in der Regel jährlich oder anderthalbjährlich statt.

Onkologe oder Klinik?

Während im Ausland die Strahlentherapie in der Regel in onkologische Klinikzentren integriert ist, gibt es in Deutschland dahingehend Unterschiede. Demnach können beispielsweise bei Prostatakarzinomen auch Urologen oder grundsätzlich auch niedergelassene Onkologen die Patienten zur Strahlentherapie schicken. Die größeren Kliniken setzen dagegen auf ein interdisziplinäres Vorgehen: Im Rahmen von Tumorboards, meist bestehend aus Onkologen, Radiologen und Fachchirurgen, werden die Patientenfälle über verschiedene Fachrichtungen hinweg fächerübergreifend betreut.

"Für Patienten schadet es nicht, sich vor einer Strahlenbehandlung eine zweite ärztliche Meinung einzuholen." Prof. Dr. Claus Belka

Milde bis moderate Nebenwirkungen

Mögliche Nebenwirkungen einer strahlentherapeutischen Behandlung hängen von den bestrahlten Körperregionen ab. So kommt es bei Bestrahlungen im Bereich der Brust häufiger zu minimalen Hautreizungen. Komplexere Nebenwirkungen in der Form von Reizungen und Entzündungen können auftreten, wenn große Schleimhautbereiche bestrahlt werden. Nach der Bestrahlung erholen sich diese in der Regel jedoch innerhalb von drei bis vier Wochen wieder. Wird weiterhin das Becken bestrahlt, kann das zur Reizung der Darmschleimhaut führen, was sich in der Form von Durchfällen oder Blähungen widerspiegelt. Alles in allem gilt: Je kleiner die bestrahlte Körperpartie ist, desto weniger Nebenwirkungen gibt es.

In Bezug auf die Nebenwirkungen sollten sich Patienten nicht durch andere Personen verunsichern lassen und sich mit ihren Fragen an die behandelnden Ärzte wenden. Darüber hinaus können auch Selbsthilfegruppen mit anderen Strahlentherapie-Patienten Abhilfe in der Form eines Erfahrungsaustausches schaffen.

"Mittlerweile würde ich sagen, dass die überwiegende Anzahl der Patienten milde Nebenwirkungen hat und langfristig kaum über Beschwerden und Einschränkungen berichtet." Prof. Dr. Claus Belka

Zweittumore sehr selten

Prinzipiell kann Röntgenstrahlung auch Tumore erzeugen, jedoch kommt es hier auf die genaue Dosis und deren Verteilung sowie auch auf das Alter der Patienten an. Da die Patienten im Rahmen der Behandlung aber nur für ein kurzes Zeitfenster bestrahlt werden und keine strahlenden Partikel in den Körper hineingelangen, ist das Risiko von neuen Tumoren durch eine Strahlenbehandlung sehr gering. Ein noch geringeres Risiko haben ältere Patienten, ein etwas erhöhtes dagegen Brustkrebspatientinnen, wenn sie rauchen. In diesem Zusammenhang ist aber der antreibende Faktor das Rauchen, welches in seiner Schadwirkung durch die Strahlung verstärkt wird.