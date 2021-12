Bedrohung an ukrainischer Grenze Wie soll man mit Russland umgehen?

Wie gerechtfertigt sind die Sorgen, Russland könnte einen Einmarsch in die Ukraine planen? Darüber sprechen heute Putin und Biden bei einem virtuellen Treffen. Das Tagesgespräch fragt: Was denken Sie über diesen Konflikt? Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5.