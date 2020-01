Was denken Sie darüber? Bedrohliche Lage in Nahost

Im Iran wird heute General Soleimani beerdigt, der bei einem Drohnenangriff der USA getötet wurde. Die Führung in Teheran droht mit Vergeltung. Das Tagesgespräch hat gefragt: Was befürchten Sie? Was hoffen Sie, wie es angesichts dieser Schlagzeilen weitergeht?