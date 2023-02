Bayrisch China, Narrensprung und Hexentanz Wo ist der bayerische Fasching am schönsten?

Ob Fasching, Fastnacht, Fasnet oder Foasenet: Der Freistaat hat zur närrischen Zeit eine unglaubliche Vielfalt an Bräuchen zu bieten. Von welchen Traditionen können Sie erzählen? An welchen nehmen Sie jährlich teil? Rufen Sie an unter: 0800 / 94 95 95 5.

Der Bayer ist nicht der größte Karnevalist unter der Sonne. Aber mancherorts blühen dennoch seltsame Traditionen, in denen sich Karneval und alte Bräuche zum Winteraustreiben wild miteinander mischen.

Im Werdenfelser Land beginnt der Fasching - nicht wie allgemein üblich - am 11.11. um 11 Uhr 11 eines Jahres. Sondern am ersten Sonntag nach Hl. Dreikönig und dauert bis zum Faschingsdienstag um Mitternacht. Von Hl. Dreikönig an ist es erlaubt, sich je nach Brauch der einzelnen Orte mit Holzlarven zu zeigen. In Mittenwald gehen die sogenannten Schellenrührer am Unsinnigen Donnerstag um Punkt 12 Uhr auf die Straße und wollen den Frühling einläuten und den Winter vertreiben.

Zum ältesten noch lebendigen Faschingsbrauch in der oberbayerischen Region zählt der Hemadlenzenumzug in Dorfen. Keiner weiß so recht, wo der Brauch herkommt, aber die Dorfener haben ihn schon im 19. Jahrhundert begangen, das ist verbrieft. Er ist in Altbayern so einzigartig wie der Mottofasching ‚Bayerisch China‘ in Dietfurt im Altmühltal, bei dem die Narren chinesisch anmutend gewandet sind.

Der Carneval-Club Schlafmützen e. V. aus Bäumenheim beweist akrobatisches Können bei 'Schwaben weissblau, hurra und helau' 2023 in Memmingen. Auch in Schwaben wird gefeiert. So zum Beispiel in Lindau. Dort gibt es am Faschingssonntag den Narrensprung. Bei den Umzügen der schwäbisch-alemannisch-bayerischen Fastnacht ziehen Gestalten im urigen Häs, einem traditionellen Fastnachtskostüm, durch die Stadt. Im Lauingen an der Donau sind dagegen am „Gumpigen Donnerstag“ die Hexen los. Wenn es langsam dunkel wird, kämpfen die Winterhexen mit den Frühlingsnarren. Der Winter verliert gegen den Frühling und symbolisch dafür wird die Oberhexe verbrannt.

