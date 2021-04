Bayern 2 Neues Wochenendprogramm

Mehr Zeit zum Zuhören

"Gesundheitsgespräch" am Mittwoch

Liebe Bayern 2-Hörerinnen und -hörer,

ich nehme die Wünsche nach einer Stellungnahme gerne zum Anlass, um mich für die vielen Rückmeldungen zum veränderten Bayern 2-Wochend-Programm zu bedanken. Ich finde es großartig, wie Sie alle sich für Bayern 2 engagieren und damit Ihre Wertschätzung für Bayern 2 zum Ausdruck bringen. Zugleich bedauere ich es, dass einige von Ihnen mit den Veränderungen am Programmschema und insbesondere mit der Verlegung des Gesundheitsgesprächs unzufrieden sind. Deshalb möchte ich noch einmal darlegen, warum wir das Programm verändert haben. Bayern 2 hat seit der großen Programmreform 2003 unter der Woche deutlich Hörer dazu gewonnen. Ein wichtiges Erfolgsrezept war die Mischung aus hochwertigen Wortinhalten und anspruchsvoller Bayern 2-Musik, die unter dem Motto "Legenden und Entdeckungen" steht. Diese Kombination bieten wir jetzt auch am Samstag und am Sonntag Vormittag an. Zugleich haben wir diese beiden besonderen Tage noch besser profiliert: Der Samstag steht, wie Sie vielleicht gehört haben, unter dem Motto "Bayern, Politik, Gesellschaft" und der Sonntag wurde zum "Großen Kultursonntag auf Bayern 2". Vor diesem Hintergrund hat das Gesundheitsgespräch einen neuen Sendeplatz im Notizbuch bekommen. Also eingebettet in eine viel gehörte, erfolgreiche Sendung, in der Gesundheitsthemen schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Und auch künftig mit der großartigen Dr. Marianne Koch als Gesundheitsexpertin im Studio. Mag sein, dass wir damit bei manchen von Ihnen in persönliche Hörgewohnheiten eingegriffen haben. Die einen haben das Gesundheitsgespräch beim Kochen gehört, die anderen am Küchentisch, wieder andere haben angerufen und um Rat gebeten. Aber all dieses können Sie natürlich weiterhin tun, nur eben nicht mehr am Samstag, sondern stattdessen am Mittwoch. Und wenn der Termin für jemanden ungünstig ist, dann kann man das Gesundheitsgespräch jederzeit als Podcast oder in der Bayern 2 App nachhören, das geht schnell und ist ganz einfach. Beim Einwand, dass unter der Woche keine Berufstätigen anrufen können, erinnere ich an das Bayern 2-Tagesgespräch. Bei dieser Anrufsendung (Montag bis Freitag von 12 bis 13 Uhr) beteiligen sich viele Menschen, die im Berufsleben stehen und das sollte auch beim Gesundheitsgespräch möglich sein. Bitte glauben Sie mir, dass wir diese Veränderungen nicht aus Spaß am Verändern gemacht haben oder weil es einfach mal Zeit für etwas Neues war. Nein, es war vielmehr der Wunsch, das Bayern 2 auch über am Wochenende eine klare Struktur, Verlässlichkeit, relevante Inhalte und ein attraktives Programm für eine anspruchsvolle, engagierte Hörerschaft bietet. Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Veränderungen trotz mancher Vorbehalte mitgehen und weiter viel Freude an Bayern 2 haben. Dieses Programm hat es verdient, von leidenschaftlichen Menschen wie Ihnen gehört zu werden!



Mit besten Grüßen

Stefan Maier

Programmbereichsleiter Bayern 2