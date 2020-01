Bayern 2-StudioClub Phil Siemers

"Als ich den Saal gesehen habe, dachte ich wow, sieht ja schon ein bisschen clubbig aus, wie so ein Musikclub. Mit den kleinen Tischchen im Publikum – das hat was von einem New Yorker Jazzclub, da freue ich mich total drauf. Könnte genau die richtige Atmosphäre sein für das, was ich da mit meinen Jungs live auf der Bühne mache. Bin sehr gespannt, wer da so hinkommt und wie wir uns dann so kennenlernen und wie meine Musik so ankommt."