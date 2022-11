Am 16. November auf Bayern 2 "Mitmischen! – Bayern macht Programm"

Was bewegt das Publikum von Bayern 2? Das wollen wir von Ihnen am 16. November 2022 erfahren! Bei der Aktion "Mitmischen!" können sich die Hörerinnen und Hörer am Programm beteiligen. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, Anregungen und Anmerkungen!

Mitmischen! – das können Sie am Mittwoch, den 16. November 2022. Wir als Bayerischer Rundfunk sind für Sie da. Wir sind Ihr BR. Und das wollen wir an diesem Tag noch mehr zur Geltung bringen – auch im Programm von Bayern 2.

Mitmischen bei Bayern 2 – so geht's!

Die Hörerinnen und Hörer können sich den ganzen Tag über an unserem Programm beteiligen. Zudem erzählen wir von unserer Arbeit als Journalistinnen und Journalisten. Und wir freuen uns über Themenanregungen für die Sendungen und Beiträge auf Bayern 2.

Fragen, Anmerkungen, Musikentdeckungen – so erreichen Sie uns per Mail! Welche Fragen und Anmerkungen haben Sie zu den Sendungen auf Bayern 2? Uns interessiert auch: Haben Sie dank Bayern 2 besondere Musikentdeckungen gemacht? Berichten Sie uns, um welchen Song es geht! Wir sind über die E-Mail-Adresse mitmischen@bayern2.de erreichbar!

radioWelt (6.05 Uhr, 13.05 Uhr, 17.05 Uhr)

Mitmischen!? Bei Bayern 2? Wie geht das genau? Im Gespräch mit der radioWelt am Morgen ab 6.05 Uhr gibt Stefan Maier, Programmbereichsleiter Bayern 2, einen Ausblick auf den Tag. Er erklärt, wie sich die Hörerinnen und Hörer beteiligen können. In der radioWelt am Abend ab 17.05 Uhr ziehen wir eine Bilanz.

kulturWelt (8.30 Uhr)

In der kulturWelt meldet sich Henry Ostberg zu Wort. Der Hörer aus Augsburg wünscht sich von Bayern 2 mehr Inhalte zu Sprache und Sprachen.

radioWissen (9.05 Uhr)

Die Sendung radioWissen ruft Anfang November die Hörerinnen und Hörern zu Themenvorschlägen auf. Am 16. November ziehen wir eine Zwischenbilanz, welche Anregungen umgesetzt werden.

Notizbuch - Gesundheitsgespräch (10.05 Uhr)

Das Notizbuch macht transparent, wie es zur Auswahl der Themen für die wöchentliche Anrufsendung Gesundheitsgespräch kommt.

In Kooperation mit dem Bayern 2-Instagram-Kanal "Eltern ohne Filter" lautet am 16. November das Thema: "Was brauchen frühgeborene Kinder und ihre Familien?" Zu Gast bei Moderatorin Ulrike Ostner sind Prof. Andreas Flemmer, Leiter der Neonatologie an der LMU München, und Dr. Pamela Randlkofer, Ärztin und Frühchenmutter. Die Nummer in die Sendung: 0800 / 246 246 9.

Tagesgespräch (12.05 Uhr)

Im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha ist BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth zu Gast, um mit den Anruferinnen und Anrufern zu diskutieren. Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5.

Die beiden regionalZeit-Sendungen für Franken und für Südbayern binden das Publikum in die Programmplanung und in die Sendung ein. Die zentrale Frage des Tages: Wie wählt die regionalZeit eigentlich die Themen aus den unterschiedlichen Regierungsbezirken aus?

Eins zu Eins. Der Talk (16.05 Uhr, Wiederholung um 22.05 Uhr)

Eine Stunde lang gibt es am 16. November Einblicke und Antworten zu "Eins zu Eins. Der Talk". Am Mikrofon sind Moderatorin Kaline Thyroff, Moderator Stefan Parrisius und Redaktionsleiter Alexander Schaffer. Zusammen mit Anruferinnen und Anrufern klären sie Fragen zur Entstehung der Gesprächssendung.

Zündfunk (19.05 Uhr)