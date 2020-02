Bayern 2 präsentiert Phil Siemers

Dienstag, 07. April 2020, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Ampere

Es klingt nach Bilderbuchmusikerkarriere bei Phil Siemers aus Hamburg: Den richtigen Gitarrenlehrer gehabt, dazu einen Papa, der seinem Sohn immer Blueskassetten vorgespielt hat. Klar, dass der Siemers Musik studiert hat, oder?

"Ne, ich habe tatsächlich nicht Musik studiert. Ich habe nämlich einen Bachelor in Stadtplanung gemacht. Während des Studiums hat sich aber drum herum ganz viel getan und ich habe ganz viele tolle Musiker*innen in Hamburg kennengelernt und irgendwann war ich an dem Punkt als mein Studentenstatus auslief - was machen wir jetzt? Machst Du jetzt beides so weiter ein bisschen oder geht man jetzt aufs Ganze? Ich mach jetzt das Ding hier mit meiner Musik und kucken wir mal, wie weit wir kommen." Phil Siemers

Phil Siemers

Herbst 2019. Phil Siemers steht mit Sonnenbrille und Gitarre als Straßenmusiker mitten in New Orleans im malerischen Viertel Bywater. Vor einem violett angepinselten Eckhaus spielt er den Titelsong seines kommenden Debütalbums "Wer wenn nicht jetzt". Der 25-jährige Blondschopf hat sich damit einen Herzenswunsch erfüllt. Auf den Spuren des Soul, Blues und Jazz. So heißt sein Videotagebuch über seine Besuche in New Orleans und Memphis. Absoluter Höhepunkt war für Siemers die Holzkiste. Nicht irgendeine Holzkiste. Sondern jene Holzkiste in den Royal Studios, auf die ein gewisser Al Green vor einigen Jahrzehnten mit seinen Füßen Songs eingezählt hat - und jetzt durfte Phil Siemers auf der gleichen Kiste den Al Green geben. Al Green, Marvin Gaye, Donny Hathaway und Bill Withers - dass sich Siemers teilweise buchstäblich auf die Spuren seiner Soul- und Gospel-Helden macht und sich musikalisch auf sie bezieht, findet der Hamburger nur konsequent und für sich persönlich richtig.

"Gibt ja auch einige Leute und Kollegen, die versuchen, das Rad neu zu erfinden. Das ist gar nicht so mein Ansatz. Meine Philosophie ist einfach, dass alles, was so aus einem rauskommt, nur unterbewusst Verarbeitetes ist, was es schon gab und schon gibt. Aber in dem Moment, wo es wieder aus einem selber rauskommt, ist es für mich schon wieder neu zusammengesetzt und was Eigenes." Phil Siemers

Popmusik, die Soul und Jazz atmet, so beschreibt Siemers seine Musik. Am 7. April tritt er im Münchner Ampere auf.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Phil Siemers - Nicht mit Dir, nicht ohne Dich (Musikvideo)