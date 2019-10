Blut, Stahl und Edelweiß: Bayerische Soldaten im Dolomitenkrieg

Aus Steinen erbauter Schutzwall aus dem Ersten Weltkrieg (Freilichtmuseum Anderter Alpe)

Unvergessen.

Der Erste Weltkrieg in den Sextener Dolomiten 1915‑1918



Die Sextener Dolomiten waren als Teilabschnitt der Südwestfront während des Ersten Weltkrieges Schauplatz heftiger militärischer Auseinandersetzungen. In Höhen von über 2900 Meter versuchten Österreicher wie Italiener unter widrigsten Bedingungen ihre Stellungen zu verteidigen, auszubauen und neuen Raum zu erkämpfen. Dieser Krieg hinterließ seine Spuren nicht nur in felsigen Höhen. Er zog ebenso die Zivilbevölkerung in den Tälern in große Mitleidenschaft.



Freilichtmuseum Anderter Alpe

BELLUM AQUILARUM

Kirchweg 9

I-39030 Sexten (BZ)

Webseite: www.bellumaquilarum.it