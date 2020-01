Die Bayerische Landesausstellung 2020 findet vom 29. April bis 8. November 2020 im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im ehemaligen Feuerwehrhaus in Aichach statt. Bayern 2 ist Partner der Ausstellung.

Bayern vor 1000 Jahren: Felder, Wälder, Berge, Klöster und Burgen, aber keine Städte – außer den wenigen Bischofssitzen wie Regensburg oder Salzburg. Ab 1200 ändert sich das Bild. Innerhalb eines Jahrhunderts entsteht im Herzogtum Bayern eine Städtelandschaft, die bis heute unsere Siedlungsstruktur prägt.

Die Bayerische Landesausstellung 2020 "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte" findet vom 29. April bis 8. November 2020 statt.

Im prächtig sanierten Wittelsbacher Schloss in Friedberg zeigt das Haus der Bayerischen Geschichte eine klassische Ausstellung mit hochwertigen Exponaten aus internationalen Sammlungen. Im zentral in Aichach gelegenen FeuerHaus dagegen geht es das Thema auf völlig andere Weise an: mulitmedial und höchst innovativ.