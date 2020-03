Vegane Küche Geht auch auf Bayerisch

Schwammerlragout

Zutaten für vier Personen:

• 250 g Champignons

• 250 g Pfifferlinge

• 1 Zwiebel klein

• 2 Knoblauchzehen

• etwas Pflanzenöl zum Anbraten

• 100 ml Gemüsebrühe

• ½ Bund Petersilie

• 150 ml Pflanzensahne

• Meersalz und Pfeffer

Arbeitszeit: ca. 15 Minuten / Kochdauer: ca. 10 Minuten

Zubereitung: Die Schwammerl reinigen (ohne Wasser, das würde ihnen den Geschmack entziehen; am besten vorsichtig mit einer Pilzbürste von Erdresten befreien) und klein schneiden.

Zwiebel und Knoblauch schälen, Zwiebel würfeln und Knoblauch fein hacken. Öl in einem Topf erhitzen und Zwiebeln sowie Knoblauch darin anschwitzen. Pilze hinzugeben und scharf anbraten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und Brühe einige Minuten einkochen lassen.

Petersilie waschen, trocken schütteln und hacken. Pflanzensahne und Petersilie in den Topf geben und Ragout mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Serviettenknödel

Zutaten:

• 200 g Brot/Semmeln/Brezn vom Vortag

• 250 ml Pflanzenmilch

• 1 Zwiebel

• etwas Pflanzenöl zum Anbraten

• 150 g Räuchertofu

• ½ Bund Petersilie

• 1 ½ TL Meersalz

• 1 TL Pfeffer, schwarz (frisch gemahlen)

Arbeitszeit: ca. 15 min / Ruhezeit: ca. 1 Std / Kochdauer: 30 - 40 Min

Zubereitung: Brot in kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Pflanzenmilch in einem Topf erwärmen, die lauwarme Milch über die Brotwürfel gießen und Brot gut einweichen lassen.

Währenddessen die Zwiebel abziehen und klein hacken. Pflanzenöl in eine Pfanne geben und Zwiebel darin glasig anschwitzen. Räuchertofu klein würfeln und in der Pfanne scharf anbraten, damit sich die Röstaromen entfalten. Die Petersilie waschen, trocknen, schütteln und fein hacken. Räuchertofu, Zwiebel, Pflanzenmargarine, Petersilie, Muskat, Speisestärke, Meersalz und Pfeffer zu dem Brotgemisch geben und alles gut vermengen.

Auf eine Stoffserviette oder ein Küchenhandtuch eine hitzebeständige Frischhaltefolie legen. Darauf den Knödelteiggeben und eine etwa 6 cm dicke Rolle formen. Die Enden der Folie fest mit Küchengarn oder Draht abbinden.

Teig etwa eine Stunde ruhen lassen.

Die Knödelwurst in einem Topf mit leicht siedendem Wasser zugedeckt 30 - 40 Min köcheln lassen. Dann Rolle aus Tuch und Folie lösen und zum Anrichten in fingerdicke Scheiben schneiden.

"Bayerische Küche vegan" von Catharina Eidinger, riva Verlag München

Guten Appetit!