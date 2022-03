Bayerische Kraftplätze Der Parkplatz

"Freie Fahrt für freie Bürger!" - heißt es. Doch seien wir ehrlich: Am Ende aller Freiheit sehnt sich jede Fahrt nach Stillstand. Was sich dann nicht selten wie folgt abspielt: Nach Einbruch der Dunkelheit und vielleicht auch noch bei Starkregen kriecht man mit seinem Kleinwagen durch ein dicht besiedeltes und dadurch zwangsläufig auch dicht beparktes Wohngebiet und hält verzweifelt Ausschau nach einer Lücke, einem Spalt, einem Riss, vorbei an langen Reihen selbstzufrieden vor sich hindösender, mit oder ohne Parklizenz ausgestatteter Limousinen, Sportwägen und SUVs, vorbei an Ketten ohne Unterbrechung, Folgen ohne Pause, Stoßstangen ohne Zwischenraum.

Ein Nichts auf der Suche nach einem kleinen Stücken Nichts

Akuter Parkplatzmangel in den Innenstädten Je häufiger man die Runde dreht, je weiter man sich dabei ungewollt vom Zielort wieder entfernt, desto intensiver breitet sich ein groteskes Gefühl des Ausgestoßen-Seins, des Unerwünscht-Seins, des Überzählig- und damit auch Überflüssig-Seins aus: Ein Nichts auf der Suche nach einem kleinen Stücken Nichts inmitten einer nicht enden wollenden, in Blech gemeißelten Fülle. - Von Freiheit keine Spur mehr, höchstens vogelfrei ...



Und schon sind sie da, sitzen auf der Rückbank, die großen Pappkameraden, die Fragen aller Fragen: Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Und wo ist er, der Retter, der Erlöser, der Ort jenseits aller Entäußerungen und Entfremdungen, der sichere Hafen am Ende aller Meere, der ersehnte Augenblick, an dem ich dort sein werde, wohin ich und mein Mini gehören und wir gemeinsam zu ihm sagen dürfen: „Verweile doch! Du bist so schön!“

Das wirklich Fatale des Parkplatzes besteht in seiner Akzeptanz

Die Flächenversiegelung zugunsten von Parkplätzen nimmt rasant zu Das Fatale des Parkplatzes erschöpft sich nicht in seinem notorischen Mangel, wenn man unter der Woche in der Stadt oder am Wochenende auf dem Land sein Individualverkehrsmittel vorübergehend abstellen will. Und auch nicht in der steigenden Flächenversiegelung um Supermärkte, Einrichtungshäuser, Sportstadien, Flughäfen und Fabriken herum. Das wirklich Fatale des Parkplatzes besteht in seiner Akzeptanz, die im Verlauf der letzten knapp einhundert Jahre dafür sorgte, dass sich Bayern in ein gigantisches Absurdistan verwandeln konnte.

Die meiste Zeit des Tages stehen Autos einfach nur sinnlos herum

Ein Absurdistan deshalb, weil überall in Bayern und zu allen Uhrzeiten Millionen von Automobilen nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten, nämlich auf Bayerns 50.000 Kilometern Straße fahren und fahren und CO2 ausstoßen, sondern: - herumstehen! Fast 23 Stunden pro Tag (!) verharren sie durchschnittlich in sinnwidriger Immobilität und verwandeln pro Stück gut 10 Quadratmeter herrlichstes Bayern unter und um sich herum in toten Raum, in "Parkplatz".

Stillschweigend akzeptierter "Vandalismus"