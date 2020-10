Bayerische Kraftplätze: Der Friedhof

Ob zum Trauern, Gedenken oder Gruseln: Friedhöfe erinnern nicht nur daran, dass am Ende aller Tage der Tod wartet. Sie laden als Biotop zu Spaziergängen ein, stellen soziale Hierarchien zur Schau oder erinnern an schlimme Zeiten. Eine Spurensuche nach dem Kraftplatz Friedhof.

Selbstverständlich war Tom Sawyer kein Bayer, aber Friedhöfe hatten auch für ihn eine besondere Bedeutung. So ist es sicher kein Zufall, dass sein Widersacher „Indianer Joe“ ausgerechnet auf einem nächtlichen Gottesacker einen Mord beging. Denn wenn sich irgendein Ort ganz besonders für Gruselszenarios jedweder Art eignet, dann ist das zweifellos die letzte Ruhestätte Verstorbener ...

Ein gruseliges Frösteln

Alter historischer Südfriedhof in München

Wie die beiden Lausbuben Tom Sawyer und Huckleberry Finn bei einem nächtlichen Friedhofsbesuch überkam auch schon viele andere auf einem Gottesacker ein gruseliges Frösteln. Denn Friedhöfe gelten vielen als unheimliche, weil dem Totenreich zugehörige Orte. Und so mancher, der an Friedhof denkt, denkt gleichzeitig auch an Herbst, raschelndes Laub, Nebelschwaden und Modergeruch.

Kann ein Friedhof auch ein Krafplatz sein?

München, Alter Nordfriedhof

Einen in der Regel als furchteinflößend geltenden, mit unerfreulichen Begebenheiten in Verbindung gebrachten Ort als Kraftplatz zu bezeichnen, scheint zunächst höchst absurd. Es sei denn, man fühlt sich von negativen Energien magisch angezogen. Aber bei etwas näherer Betrachtung kann man beim Wort Friedhof auch zu ganz anderen Assoziationen gelangen.



So meint die gebürtige Galicierin und Wahlmünchnerin Teresa Estevez, deren Sohn vor geraumer Zeit im Alter von 13 Jahren verstorben ist:

Teresa Estevez "Ein Friedhof kann für manche Menschen - wie mich - ein großer Trost für die Seele sein. Sogar das Wort 'Friedhof'. Es ist ein wunderschönes Wort. Da kann man Frieden schließen. Im Grunde genommen ist das schon ein Maximum, dass wir in jeder Lebenskrise an einen Punkt kommen, wo wir sagen können, wir schließen Frieden - dann haben wir schon was erreicht. Das ist in meiner Muttersprache nicht so. Da heißt es 'Cementerio', weil ich Spanierin bin. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber 'Friedhof' sagt schon viel: Einfach Frieden schließen und akzeptieren. Und, wenn man das schafft, natürlich positiv denken und denken an die guten Momente ..." (Teresa Estevez)

Die soziale Stellung spiegelt sich auch auf dem Friedhof wider

Monumentale Grabstätte auf dem Alten Nordfriedhof in München

Der Friedhof kann auch für völlig andere Dinge stehen. Bereits die Neandertaler pflegten ihre Toten rituell zu bestatten. Historische Begräbnisfelder und Nekropolen geben Auskunft über die Vorstellungen und Lebensumstände früherer menschlicher Gesellschaften.



Auch heute sind Friedhöfe nicht nur Stätten der Trauer und der Trauerbewältigung, sondern haben darüber hinaus eine soziale Funktion – etwa indem sie durch das gezielte Zurschaustellen von Grabprunk die hohe gesellschaftliche Stellung des Verstorbenen und/oder seiner Nachfahren bekunden. Oder aber mit bescheidenen Grabstätten und anonymen Urnenfeldern davon zeugen, dass der Tod ein finaler Gleichmacher ist.



Als Biotope und Naherholungsstätten laden sie zu Spaziergängen und innerer Einkehr ein. In Gestalt von Soldatenfriedhöfen halten sie das öffentliche Gedächtnis an schlimme Zeiten am Leben. Andererseits kann der regelmäßige Besuch eines Individualgrabs Trost spenden und die persönliche Verbundenheit mit dem Verstorbenen aufrechterhalten. Die Grabpflege wiederum ist für manche Zeitgenossen nichts als eine lästige Pflicht und ein leidiger Kraftakt.

Viel Prominenz auf dem Münchner Waldfriedhof

Robert Dreher, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit für Münchens Friedhöfe "Ursprünglich war's schon so, dass sich vor allem Künstler, Unternehmer und Politiker hier am Waldfriedhof große Gräber haben einrichten lassen. Das war die Zeit, wo der Alte Südliche Friedhof schon fast voll war, und hier war in der Anfangszeit Platz ohne Ende.



Also selbst wenn man im Alten Südlichen Friedhof noch irgendwo einen Grabplatz gekriegt hat, dann war der sehr eng und beschränkt. Und hier im Waldfriedhof konnte man sich einfach ausbreiten. Und das haben viele dann auch gemacht, wie zum Beispiel Paul Heyse oder Franz von Stuck. Wir haben hier auch Schriftsteller wie Frank Wedekind oder Michael Ende. Lena Christ hat ein eher bescheidenes Grab mit Holzkreuz. Auch der Wissenschaftler Werner Heisenberg hat hier seine letzte Ruhestätte gefunden. Also die Bandbreite ist wirklich sehr groß.



Wir legen zum Beispiel bei Führungen den Fokus schon darauf, dass wir die berühmten Persönlichkeiten zeigen. Aber eigentlich ist es ein Friedhof für die Münchnerinnen und Münchner, und hier kann jeder den Platz finden, der zu einem passt." (Robert Dreher, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit für Münchens Friedhöfe)

Mangels einer Wünschelrute hat sich Autor Ulrich Zwack fürs Bayerische Feuilleton mit dem Mikrofon auf die Suche nach dem Kraftplatz Friedhof begeben.