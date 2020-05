Kraftplatz Kanapee Do legst di nieda!

"Das Kanapee ist einfach ein unheimlich bequemes Möbel. Inzwischen nimmt man es nicht mehr zum Essen her wie die alten Römer, aber gebraucht wird es immer noch.



Das ist das, wo die Leute früher ihre Mittagspause drauf gemacht haben, wenn sie zuhause gearbeitet haben. Das ist so ein Ruhemöbel. Das setzt schon einen gewissen Wohlstand voraus und Platz, weil es nicht das Sofa ist, auf dem alle sitzen, um fern zu sehen, sondern das ist meistens für eine Person. Und für die zum Ausruhen. (...)



Ja, das Wohnen hatte früher einen anderen Stellenwert. So ein Kanapee wurde auch für mindestens ein ganzes Leben angeschafft. (...) Daran sehen sie selber: Moderne Möbel halten ca. 10, 15 Jahre, dann zerfällt der Schaumstoff in Einzelteile. Die sind oft auch nicht zum Wiederaufrichten gedacht. Diese Möbel werden so gearbeitet und so aufgeschäumt, dass ein vernünftiges Aufpolstern gar nicht mehr möglich ist."