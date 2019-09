Bayerische Biotope: Der Getränkemarkt

"I hob friahra a Fuhrunternehmen ghabt, hob ziemlich vui graucht. Midm Raucha, dees hod si dann erledigt, wei do hods me amoi umglegt, und vo da weg hod ma koa Zigrettn mehr gschmeckt. Owa na hob i an Tinnitus kriagt, und dann hod mei Doktor gsagt: 'Geh vom Lastwoong owa, wei sunst kratzma di irgendwann amoi zamm.' Und na hod si dees ergebn, dass ma da an Getränkemarkt übernehma kanntn."