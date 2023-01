Bayerische Besserwisserei Richtung Berlin Wie kommt das bei Ihnen an?

Bei der Klausurtagung der CSU in Seeon nahm die Kritik an der Politik der Ampel-Koalition einen großen Raum ein. Besonders die Sicherheits- und Außenpolitik der Bundesregierung wurde heftig kritisiert. Von "Ampel-Tiki-Taka" sprach Markus Söder. Kann sich die CSU diese Kritik erlauben? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.