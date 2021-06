Bayerische Berufungen und Instanzen: Der Kini

König Otto I. von Bayern

Ludwig II. saß gerade einmal zwei Jahre auf dem Königsthron und war eben erst mit 21 volljährig geworden, als Bayern 1866 zusammen mit Österreich in den sogenannten „Deutschen Krieg“ zog. Gegen die Preußen! Vier Jahre später im 'Siebz'ger'-Krieg hieß der Marschbefehl aber plötzlich mit den Preußen gegen die Franzosen!



Mit den bayerischen Regimentern in die Schlachten dieser beiden Kriege zu ziehen, das überließ Ludwig seinem jüngeren Bruder Otto. Was dem allerdings nicht gut bekam. An Geist und Seele zerrüttet kehrte er nach München zurück. Otto war, könnte man sagen, irre geworden am Krieg.



Schweren Herzens ordnete Ludwig an, dass sein Bruder nach einigen Zwischenstationen schließlich nach Fürstenried gebracht wurde ... ein Jagdschlösschen, damals noch außerhalb der Stadt und den Blicken der Öffentlichkeit entzogen. Hier wurde Otto interniert. Wärter beobachteten ihn Tag und Nacht, an den Türen hatte man die Klinken abgeschraubt, die Fenster waren nicht mehr zu öffnen. – In einem zeitgenössischen Bericht heißt es: