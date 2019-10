Wächterin an der Pforte des Lebens Die weisen Frauen mit den helfenden Händen

Für unzählige Menschenkinder war und ist sie das erste Lebewesen, mit dem sie außerhalb des Mutterleibs in Berührung kommen. Die Hebamme steht an der Pforte des Lebens und nimmt uns in Empfang. Dafür verdient sie unseren Dank ... und unseren Respekt!

Von: Justina Schreiber