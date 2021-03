Frei oder nach Anleitung Was ist so schön am Bauen mit Lego & Co.?

Es dürfte wenige Kinderzimmer geben, in denen kein einziger Legostein zu finden ist. Und auch viele Erwachsene lassen es sich nicht nehmen, mit den bunten Steinen zu spielen. Wobei - was heißt schon "spielen"?

Was reizt Sie und Ihre Kinder am Bauen mit Lego?

Das Tagesgespräch fragt: Was lässt sich aus den Steinen bauen, wenn man seiner Kreativität freien Raum lässt? Welche Lego-Sets haben Sie in der vergangenen Jahren gekauft und genau eins zu eins nach Anleitung gebaut?

Was macht einen Legostein eigentlich zum Legostein? Gibt es andere Arten von Bauklötzen, die Sie und Ihre Kinder gut finden? Welche anderen Herstellern stellen Steine her, die als Alternative taugen? Was ist so schön am Bauen mit Lego & Co.?