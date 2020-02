Bariatrische Operationen Gewichtsabnahme durch Magenverkleinerung

Mini-Bypass

Der Omega-Loop-Magen-Bypass ist eine Variante des Magen-Bypass und wird auch Mini-Gastric-Bypass genannt. Vorteile sind die etwas kürzere Operationszeit (<45 min), der Wegfall von inneren Hernien und – wenn auch selten – weniger Komplikationen an der Darmnaht. Zudem treten Dumping-Syndrom (also eine Sturzentleerung flüssiger und fester Nahrung vom Magen in den Dünndarm) und Unterzuckerung seltener auf. Diese Variante soll einen bremsenden Effekt haben und eine stärkere Restriktion bewirken als der kleine Pouch des klassischen Bypass, bei dem die Nahrung unbehindert in das Jejunum „plumpst“.