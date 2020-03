Corona-Krise Bayern 2 und B5 aktuell senden gemeinsames Progamm

In der Primetime, also von 6 Uhr bis 9 Uhr, senden die radioWelt und die kulturWelt wie gewohnt ihr Programm auf Bayern 2. Das Informationsradio B5 aktuell sendet in dieser Zeit eigenes Programm. Anschließend, also von 9 bis 17 Uhr, wird das Programm zusammengelegt und die Wellen senden gemeinsames Programm - ähnlich wie in der vergangenen Woche.

Ab 17 Uhr teieln sich die Wellen wieder und senden eigenes Programm.

Bereits in der vergangenen Woche gab es ein gemeinsames Programm der beiden Wellen. Hintergrund der Programmänderung sind Corona-Fälle innerhalb des Bayerischen Rundfunks und damit verbundene Quarantänefälle.