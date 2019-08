So sind Sie am Start Autobatterien im Winter

Batterieschäden gehören inzwischen zu den häufigsten Gründen, warum der ADAC gerufen wird. Den Blinker vergessen nach dem Einparken zurückzustellen, die Innenleuchte angelassen oder die Heckscheibenheizung - schon ist es passiert. Die Batterie ist zu schwach, um den Motor zu starten. Das Auto springt nicht an. Im Winter entkräftet die Batterie noch etwas anderes: Kälte.

Eine Autobatterie deshalb warm einzupacken, wäre jedoch keine gute Idee, sagt Andreas Hölzel vom ADAC. Schließlich steht sie unter Strom und ist mit Flüssigkeit gefüllt, die ätzend ist. Also: Keine eigenen Experimente rund um die Autobatterie!

Warum schwächt Kälte die Autobatterie?

Im Winter ist der Elektrolyt, also die Batterieflüssigkeit, aufgrund der Kälte relativ träge. Das heißt, die Batterie kann den Ladestrom, der von der Lichtmaschine kommt, im kalten Zustand nur schlecht aufnehmen. Wer also viele Kurzstrecken fährt, riskiert, dass die Batterie sich nicht vollständig auflädt. Das schädigt mit der Zeit den Energiespeicher.

Autobatterie: am besten immer voll geladen

Gut für die Autobatterie im Winter ist eine Garage, die trocken und zudem warm ist. Doch das alleine reicht nicht aus. Die beste Pflege ist tatächlich regelmäßiges Aufladen.

"Mittlerweile haben die Fahrzeuge viel Elektronik verbaut: Alarmanlagen, Wegfahrsperren, usw. Diese Geräte verbrauchen Batteriestrom. Je tiefer ich eine Batterie entlade, umso kürzer hält sie auch." Peter Homberg, Batteriezentrale München

Auch wenn sie nicht genutzt werden, benötigen Fahrzeuge also Strom. Zahlreiche Funktionen beanspruchen in der Standzeit die Batterie so stark, dass beim Start des Motors oftmals nur mehr ein Ladezustand von 50 Prozent vorhanden ist. Wer dann nur kurze Fahrten unternimmt, schädigt die Batterie dauerhaft.

Längere Autofahrten zwischendurch stärken die Batterie

Deshalb sollten zwischendurch auch immer wieder längere Fahrten von mindestens einer halben Stunde unternommen werden, damit sich die Batterie aufladen kann. Denn beim Start ist der Stromverbrauch sehr hoch. Es kann auch helfen, die Batterie mit einem externen Ladegerät nachzuladen.

Nicht mit schlecht geladener Batterie fahren

Wer sich mit einer schlecht geladenen Autobatterie auf den Weg macht, riskiert dabei, dass ein größerer elektrischer Verbrauch das ganz Bordnetz zusammenbrechen lässt. So könnte beispielsweise die Servolenkung ausfallen. Deshalb: Am besten immer mit einer voll geladenen Autobatterie auf dem Weg sein. Und: Niemals eine gefrorene Batterie versuchen aufzuladen!