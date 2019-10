Australiens heiliger Berg Uluru Kletter-Verbot für den berühmten Ayers Rock

Viele kennen ihn als Ayers Rock, für die Ureinwohner Australiens ist er der Uluru - ein heiliger Ort. In den letzten Tagen sind Menschenmassen auf den berühmten Berg gestürmt. In Zukunft darf ihn niemand mehr betreten - er wird dem Stamm der Anangu zurückgegeben. Eine Geste mit wichtiger Signalwirkung, erklärt Ethnologie-Professorin Eveline Dürr.

Frau Dürr, was darf man nach dem Verbot noch am Uluru machen?

Man darf noch relativ viel: man darf den Berg umrunden, um ihn herumspazieren. Man kann es zu Fuß machen, teilweise kann man das auch mit dem Mountainbike tun. Das ist alles nach wie vor erlaubt. Man darf ihn aber nicht mehr besteigen. So lange sich die Touristen an die neue Regel halten, wird vorerst kein Zaun um den Berg gebaut.

Dürfen die Angehörigen der Anangu, für die dieser Berg heilig ist, noch zum Uluru?

Für die indigene Bevölkerung sieht die rechtliche Situation natürlich ganz anders aus. Sie haben Zugang und Hoheit über diesen Berg, den sie schon lange Zeit für sich beanspruchen. Denn die Perspektive der indigenen Bevölkerung auf diesen Berg ist eben völlig anders, als die der Touristen. Die betrachten das vor allem als geologische Felsformation. Aber für die sogenannten Aborigines, die Ureinwohner, ist dieser Berg eingebunden in die Schöpfungsgeschichte und damit eben auch in die Geschichte der eigenen Identität, der Herkunft und der heutigen Stellung in der Gesamtgesellschaft.

Welche Geschichte erzählt dieser Berg in den Augen der indigenen Bevölkerung?

Jeden Tag wandern Massen an Touristen auf den Uluru. Damit ist jetzt Schluss.

Der Berg erzählt die Geschichte von verschiedenen Gruppen, die in dieser Gegend gelebt haben, die sich zerstritten haben. Es kam zu einem großen Kampf, bei dem dieser Berg überhaupt erst entstanden ist. Das heißt, die Aborigines können die verschiedenen Formationen des Felsens lesen und deuten. Die Einbuchtungen im Berg berichten eben von der Schöpfungsgeschichte und den Bewohnern. In der Vorstellung vieler indigener Völker ist der Berg eben nicht der Ort, an dem die Ahnen sitzen, sondern die Berge selbst sind die Ahnen.

Eine der Hauptattraktionen in Australien kann jetzt nicht mehr bestiegen werden. Welches Zeichen geht davon aus, das vielleicht auch über Australien hinaus gesehen wird?

Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal. Die indigene Bevölkerung kann Rechte einfordern, die ihr im Zuge der Kolonialzeit genommen wurden. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass wir hier von Gleichberechtigung in der Gesamtgesellschaft sprechen können. Davon sind wir in Australien noch sehr weit entfernt.

Ist es eigentlich ein Trend, der auch woanders zu sehen ist? Dass nicht nur Tempel und Kirchen als heilig anerkannt werden, sondern auch die Natur?

Australische Ureinwohner stehen neben einem Schild mit dem auf die Schließung eines Kletterwegs am Uluru hingewiesen wird.

Das ist ein Trend, der damit zu tun hat, dass eben auch in unserer Gesellschaft Natur teilweise als Sakral und als beseelt betrachtet wird. Denken Sie an die Menschen, die Bäume umarmen. Dazu zählen aber auch Menschen, die klar sagen, dass sie aus der Natur Kraft schöpfen, durch das Wandern zum Beispiel. Die ganze Diskussion um Umweltzerstörung und Klimawandel diese Themen, die gerade jetzt in unserer Gesellschaft sehr wichtig geworden ist.