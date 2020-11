Austragler und Senioren Das Älterwerden, das Alter und die Alten

Der Journalist Heribert Prantl

"Früher bestand das Leben aus Frühling, Sommer und Winter: Also Kindheit, Arbeitsleben und dann ist man relativ schnell gestorben. Heute gibt es einen unendlich langen Herbst. So haben die 65- bis 75-, 80-Jährigen, wenn’s gut geht den goldenen Herbst und wenn’s schlecht geht, den tristen Herbst. Und ich denke, mit dem Herbst kann man, wenn man an die ganz Alten denkt, unendlich viel anfangen.



Neuer Gesellschaftsvertrag hieße für mich, dass sich die Menschen in der gewonnen Zeit im Herbst des Lebens - in der dritten gewonnenen Lebensphase - um die Menschen in der vierten Lebenszeit, also im Winter, kümmern. Dass der 70-Jährige sagt, ich kümmere mich jetzt um den 85-jährigen so, wie ich gern hätte, dass man sich um mich kümmert, wenn ich 85 und 90 bin. Wenn sich daraus eine neue Selbstverständlichkeit entwickelt, die ich als den neuen Generationenvertrag bezeichne, dann glaube ich, wäre diese Gesellschaft auf einem guten Weg.



Und das ist etwas, was mir im Kopf herumspukt, wenn ich selber meine eigene Unzulänglichkeit beim Mich-Kümmern um meine Mutter erlebe - und ich glaube, es geht ganz vielen so. Wenn ich mich so in meiner Redaktion umschaue bei den über 50-Jährigen ..., die eigenen Kinder werden älter, und das Problem, was passiert mit meinen Eltern, wird immer virulenter.



Das Nachdenken darüber, wie kann ich mich kümmern, wo kommen sie unter, wenn sie nicht mehr selbständig leben können? Das ist schon etwas, was diese Generation der 50-, 60-jährigen unglaublich umtreibt."