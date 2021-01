Weltentrückt im Hier und Jetzt? Aussteiger, Einsiedler, Eremitinnen

"Der Einsiedel. Es sitzt der Einsiedel in dem Wald, Hat Sommers warm und im Winter kalt, Und regnet es, so wird er naß, Auch hat er nicht immer zu essen was."

Gartenzwerg im Mönchsgewand

Ein Sonderling, ein Spinner oder gar ein "Kohlrabi-Apostel"?

Die härene Kutte, der wallende Bart, das wilde Haupthaar. Eremiten, so wie man sie von alten Gemälden kennt, wirken nicht gerade zivilisiert. Kein Wunder, dass sich – laut überlieferten Legenden – Wanderer zunächst furchtbar erschreckten, wenn sie im Wald plötzlich vor einem dieser Menschen standen, die ein entsagungsvolles Leben jenseits der sozialen Normen führten. Hilfe, ein Sonderling, ein Spinner oder gar ein "Kohlrabi-Apostel", der sich rein vegan ernährt! Und was der Vorurteile auch heute noch sein mögen … Denn es gibt sie wieder: Männer und Frauen, die ihr Leben in völliger Abgeschiedenheit dem "Einen" weihen. Auch in Bayern. Der Fernsehregisseur und Autor Frieder Käsmann hat einige von ihnen besucht. Und die Hörfunkautorin Justina Schreiber hat sich mit dem Wesen und der Geschichte des Eremitentums beschäftigt.

"Ich wurde schon so oft gefragt, was vermisst du eigentlich? Nichts, wirklich nichts! Nein, ich habe schon oft drüber nachgedacht. Nein, ich vermisse wirklich nichts, bin ganz glücklich."

Für einen Einsiedler überraschend viel Menschenkontakt hat Stan Vanuytrecht. Vermutlich ist er der zurzeit berühmteste Einsiedler Mitteleuropas. Der einzige, den man nicht lange suchen muss. Zeitungen und Fernsehsender aus aller Welt berichteten von einem "Eremiten-Casting", das in Saalfelden nahe der bayerisch-österreichischen Grenze ausgerichtet wurde: die über 300 Jahre alte denkmalgeschützte Klause oben am Palfen brauchte einen neuen Bewohner – der letzte hatte es nur einen Sommer hier oben in 1000 Meter Höhe ausgehalten. Da die Eremitage Eigentum der Stadtgemeinde Saalfelden ist, entscheiden der Pfarrer und der Bürgermeister von Saalfelden, wer hier einziehen darf. Sage und schreibe 50 Männer aus aller Welt – und eine Frau – hatten sich um die freigewordene Stelle beworben. - Stan Vanuytrecht, ein Belgier mit bewegter Vergangenheit, hatte schließlich den Zuschlag bekommen.

Die Einsiedler wecken heutzutage mehr Interesse als Furcht

Schwester Michaela-Josefa nutzt auch das Internet für die Seelsorge und bietet einen Online-Gebetsdienst an

Ob nun die modernen Einsiedler kirchlich anerkannt sind oder aus freien Stücken den totalen Rückzug gewählt haben … sie wecken in unseren profanen Zeiten mehr Interesse als Furcht. Schwester Michaela-Josefa etwa, die im Allgäu eine byzantinische Kapelle errichtete, bietet sogar einen Online-Gebetsdienst an, um den vielen Ratsuchenden gerecht zu werden.



Ja, der Glaube und die Suche nach einer sinnhaften Existenz können Menschen auf sehr eigene Wege führen – nicht nur wie einst in eine Höhle oder in die Waldeinsamkeit, sondern auch in Rückzugsbereiche mitten im Hier und Jetzt.