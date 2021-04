Aus Not oder Neugier: Haben Sie schon mal den Beruf gewechselt?

Die Kulturbranche liegt seit Monaten brach, Künstlerinnen und Künstler können nicht auftreten. Weil somit auch viele Einnahmen wegfallen, sehen sich Viele gezwungen, eine andere Arbeit zu suchen. Neben einer finanziellen Unsicherheit gibt es aber noch eine Vielzahl anderer Gründe, um den (erlernten) Beruf zu wechseln. Nach Jahren der Routine und in den Mühlen des Berufsalltags wünscht sich der ein oder andere einfach mal etwas Neues und andere Herausforderungen. So ging es zum Beispiel Beate Stelzer, die in der Sendung zu Wort kommt. Sie hat sich nach 20 Jahren als Krankenschwester entschlossen, Kapitänin auf einem Frachtschiff zu werden.