Musik für Bayern Werner Aumüller

Die Verbundenheit zu regionaler Volks- und Blasmusik, sowie zu den Menschen, die sich hinter diesem Genre verbergen, zeichnete sich schon relativ früh ab. Das Tenorsaxofon sollte ihm den aktiven Einstieg in die Musik ermöglichen. Einige Jahre später kam die Trompete hinzu und auch die Gitarre und vor allem der E-Bass begeisterten den rundum interessierten Jungmusiker, der in kürzester Zeit nicht nur mehr in der Blasmusik-, sondern auch in der Blues-, Soul- und Funkszene mitmischte. Während der 1980er-Jahre machte der gebürtige Unterfranke sein Hobby zu Beruf und studierte an der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen, sowie an die Hochschule für Musik in Würzburg klassische Trompete.