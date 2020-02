Aufräumen nach Sabine Waren wir gut genug vorbereitet?

In vielen Gegenden hat das Orkantief "Sabine" Bayern ordentlich durchgewirbelt. Mehrere Menschen wurden verletzt und auch heute noch bläst der Wind ziemlich kräftig. Waren wir gut genug vorbereitet oder waren die Maßnahmen übertrieben?

Schon Tage vorher wurde es angekündigt: das Sturmtief mit dem Namen Sabine. Als Vorsichtsmaßnahmen wurden Züge gestrichen, an vielen Schulen fiel der Unterricht aus und Flüge wurden annulliert. Autos wurden in Garagen gestellt und wer konnte, blieb zuhause. Am Tag danach dann die Frage: Waren wir gut genug vorbereitet oder war das im Nachhinein betrachtet etwas übertrieben?

Experten bei Bayern 2

Gast bei Bayern 2-Moderator Stefan Parrisius war der Geschäftsführer der Münchener Rück Stiftung Thomas Loster. Telefonisch zugeschaltet war Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst.

