Die aufgeregte Gesellschaft Führen wir unsere Debatten zu emotional?

Die Diskussionen werden erbittert geführt, die Emotionen schlagen hoch: Heute will das Kabinett das Klimapaket absegnen. Warum sind unsere gesellschaftlichen Debatten eigentlich so laut, so unversöhnlich, so grundsätzlich? Denken wir viel zu oft in Entweder-Oder-Kategorien? Und: Liegen deutsche Nerven möglicherweise besonders schnell blank?