Aufbegehren gegen die Übermacht Kann Mut die Welt verändern?

Eine Protestaktion gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine: Die Journalistin Marina Owsjannikowa war am Montagabend während der Live-Übertragung der russischen Sendung "Wremja" hinter der Moderatorin ins Bild gesprungen und hatte ein Schild hochgehalten mit den Worten "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen". Dazu rief sie mehrmals laut: "Nein zum Krieg!"

Ein Gericht in Moskau hat eine Geldstrafe von 30.000 Rubel (226 Euro) verhängt. Owsjannikowas Anwalt befürchtet nach wie vor eine Anklage auf Grundlage des neuen Mediengesetzes in Russland. Es sieht bis zu 15 Jahre Haft für "Falschnachrichten" über das russische Militär vor, unter anderem wird die Bezeichnung des Einsatzes in der Ukraine als "Krieg" unter Strafe gestellt.