Wohin mit dem Atommüll Würden Sie ein Endlager in Ihrer Region akzeptieren?

In punkto Endlagersuche ist man einen Schritt weiter: In einem Zwischenbericht werden jetzt Regionen benannt, die aus geologischer Sicht für ein nukleares Endlager infrage kommen. Doch: Würden Sie einen solchen Standort in der Nachbarschaft akzeptieren?