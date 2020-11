Aktuelle Projekte Atemnotambulanz und "Palli-Monitor"

Hier sind vor allem zwei Projekte zu nennen: die Atemnotambulanz und der Palli-MONITOR.

Die Atemnotambulanz

Die Atemnotambulanz ist eine ergänzende palliativmedizinische Maßnahme bei fortgeschrittener Erkrankung. Atemnot ist neben Schmerzen ein sehr belastendes Symptom einer fortgeschrittenen unheilbaren Krankheit. Gerade Menschen mit einer chronischen Lungenerkrankung leiden häufig an Atemnot, aber auch Menschen mit verschiedenen Krebserkrankungen. Die Betroffenen verspüren am Anfang oft nur bei stärkerer Belastung Atemnot, später aber auch schon bei leichterer Belastung und können dann manchmal nur noch wenige Meter gehen, bevor sie atemnötig werden. Im Extremfall kann Atemnot auch beim Sprechen oder im Sitzen auftreten. In der Atemnotambulanz in Großhadern arbeiten Palliativmediziner und Physiotherapeuten mit den Patienten, um ihnen Maßnahmen des Selbstmanagements im Umgang mit der Atemnot zu vermitteln. Die Arbeit in der Atemnotambulanz wird wissenschaftlich begleitet.

"Es gibt wenige Medikamente, die helfen, aber viel, was die Betroffenen selbst machen können. Weil Atemnot auch Verhaltensweisen hervorruft, die die Atemnot wieder schlimmer machen. Wir treffen auf diese Weise auch Patient*innen, die wir sonst nie in der Palliativmedizin gesehen hätten." Prof. Dr. Claudia Bausewein

Palli-MONITOR – immer im Bilde über die Bedürfnisse der ambulanten Patienten

Mit Fragebögen, die mittels Smartphone, Tablet oder Computer direkt von den ambulant betreuten Palliativpatienten an die betreuenden Ärzte und Pflegenden des SAPV-Teams übermittelt werden, sollen die Bedürfnisse dieser Patienten engmaschiger und aktueller berücksichtigt werden und die Betreuung gezielter angefordert werden können

"Patient*innen müssen hier keine Sorge haben, dass palliative Zuwendung damit sozusagen digitalisiert würde – im Gegenteil: die Zeit des Pflegeteams kann gezielter auf die Bedürfnisse der Patientinnen abgestimmt werden. Palli-MONITOR wird nie ein Gespräch ersetzen, aber helfen, die ambulante Betreuung zu strukturieren." Prof. Dr. Claudia Bausewein