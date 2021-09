Astronaut und Physiker Ulrich Walter im Interview Warum NASA und ESA vom Weltraumtourismus profitieren

Herr Walter, Sie waren neun Tage, 23 Stunden und 40 Minuten im Weltall. Hat diese Erfahrung Ihren Blick auf die Erde verändert?

Ja, und nicht nur meinen Blick, sondern auch den aller meiner Kolleginnen und Kollegen, also aller Astronauten, die im Weltraum waren. Wir treffen uns einmal im Jahr und sprechen über solche Dinge. Wir sind uns einig, dass der Weltraumtourismus der Zukunft, also, dass jeder dann dort hinfliegen kann, dass das etwas verändern wird.

Was halten Sie von diesem Weltraumtourismus? Es gab ja in diesem Jahr schon Prominente, die für viel Geld für ein paar Minuten im All waren.

Davon halte ich sehr viel aus mehreren Gründen. Der erste ist: Wenn wir jetzt über Raumfahrt, über die Sicht auf die Welt reden, dann werden die Leute sagen: "Na ja, gut, kann ich mir vorstellen". Aber, wenn ich darüber was erzählt bekomme, ist das anders, als wenn ich selbst dort bin. Wie bei einem Urlaub in Italien. Und deswegen muss man selber dort oben hinfliegen, es mit eigenen Augen sehen, diesen Abstand von der Erde gewinnen, damit es wirklich im Gehirn verankert ist. Das macht den großen Unterschied! Das ist der eine Punkt, der andere ist: Durch den Weltraumtourismus werden die Preise insgesamt für Raketen so weit fallen, dass auch wir, das heißt, die NASA und die ESA, davon profitieren werden. Wir haben das ja jetzt schon gesehen: Elon Musk bietet seine Rakete für die Hälfte des Preises einer Ariane-Rakete von der ESA an. Die Preise werden also fallen. Das war damals in den 30er-, 40er-Jahren bei den Automobilen auch so, als sie auf einem Fließband gebaut wurden. Da purzelten auch die Preise um den Faktor zehn. Und das werden wir auch in Zukunft der Raumfahrt sehen.

Ulrich Walter ... ... gehörte ab 1987 zum damaligen deutschen Astronautenteam und flog nach jahrelanger Ausbildung 1993 im Rahmen der Spacelab-Mission D2 ins All. Sein Physikstudium hatte er zuvor an der Universität Köln absolviert und anschließend unter anderem in den USA geforscht. Nach seinem Flug arbeitete Walter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen und baute eine zentrale Stelle für Satellitenbilder auf. Heute leitet der 67-Jährige den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München.

Als Sie da oben waren, war da die Klimakrise schon ein Thema für Sie? Konnte man das schon beobachten?

Naja, wir hatten in den 80er-Jahren das große Baumsterben. Das war damals das große Thema. Jetzt ist es die Klimakrise. Morgen wird es vielleicht was anderes sein. Ich will damit sagen: Das ändert sich. Die Angst der Menschen ist etwas, das zieht sich über die Jahrtausende hindurch. Ich habe mich mal mit dem Thema beschäftigt. Früher waren es Weltuntergangsszenarios, Luther hat allein drei bis vier vorhergesagt. Also diese Angst vor Dingen, die kommt und geht. Bei der Klimakrise erhöhen sich die Temperaturen, aber das können Sie natürlich von dort oben nicht sehen, denn sie können keine Temperaturen sehen. Also diese direkten Auswirkungen können Sie mit den Augen nicht sehen.

Was meinen Sie als Physiker: Wird der Mensch die Klimakrise eher durch technische Lösungen in den Griff kriegen oder durch Veränderungen im Verhalten?

Nur durch Veränderungen im Verhalten. Dazu ist die Natur einfach viel zu gewaltig. Und diese Erkenntnis bekommen sie tatsächlich auch nur dadurch, dass sie wirklich mal hochfliegen. Sie sind dort oben, schauen auf die Erde, und sie sehen keinen Menschen. Wenn sie alle Menschen zusammenpferchen, passen die auf den Bodensee. Und dann wird ihnen klar: Wir sind nichts. Die Natur ist alles. Sie schauen runter und sehen einen Sandsturm von 2.000 Kilometer breite, der aus Afrika hinausweht über den Atlantischen Ozean nach Südamerika. Das sind die Gewalten. Das ist das, was unsere Erde bestimmt. Nicht diese kleinen Ameisen, die man noch nicht mal von dort oben sehen kann.

Angela Merkel ist ja auch Physikerin. Werden Sie sie vermissen, wenn sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist?

Sie hat sehr viel für Deutschland erreicht, das muss man schon sagen. Aber sie hatte wirklich ein Problem: Sie stand zwischen den Fronten. Sie muss den Spagat machen, den hat sie irgendwie geschafft, zwischen den Notwendigkeiten einer Klimapolitik und den Anforderungen der Wirtschaft. Denn, das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir von dem Wohl und Wehe der Wirtschaft abhängig. Das sind nicht nur die Arbeitsplätze, sondern, dass wir Essen, Trinken und all solche Dinge haben. Diesen Spagat muss man schaffen. Also nicht nur moralische Vorstellungen, die heute die Gesellschaft prägen. Das ist der sogenannte moralische Absolutismus, alles richtet sich nach irgendwelchen moralischen Dingen aus. Das kann nicht sein, es geht auch um die praktischen Dinge. Da sind übrigens die Engländer vollkommen anders: Die Engländer machen mehr, die wägen mehr ab. Also da sind die Deutschen doch viel absolutistischer. Ich finde, Frau Merkel hat diesen Spagat doch ein bisschen geschafft.

Viele sagen, Angela Merkel habe bei der Klimakrise zu wenig getan.