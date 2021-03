Astrazeneca erst ab 60 Haben Sie noch Vertrauen in die Impfkampagne?

Haben Sie noch Vertrauen in die Impfkampagne?

Tagesgespräch vom 31.03.2021: Haben Sie noch Vertrauen in die Impfkampagne?

Es ist noch gar nicht lange her, da hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts die Impfung mit Astrazeneca für mehrere Tage ausgesetzt. Eigentlich sollten die Corona-Impfungen danach endlich Fahrt aufnehmen - nun werden sie für Menschen unter 60 Jahren ausgesetzt . Ab heute sollen in Deutschland nur noch Menschen über 60 Jahren uneingeschränkt das Präparat gespritzt bekommen - außer Jüngere wollen es nach Klärung mit dem Arzt auf eigenes Risiko.

Hintergrund des Impfstopps sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Die Änderungen bei den Impfplanungen und Auswirkungen auf das Impftempo wollen Bund, Länder und Kommunen nun gemeinsam klären.

Gleichzeitig hat in Bayern die Kampagne zur Impfung bei Hausärzten begonnen. Peter Reis-Berkowicz vom Bayerischen Hausärzteverband bezeichnete das Vakzin von Astrazeneca im Gespräch mit der radioWelt nach wie vor als "Impfstoff schlechthin"

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha hat gefragt: Wie denken Sie über die jüngste Entwicklung in der bundesweiten Impfkampagne? Ist das Vertrauen dadurch nachhaltig beschädigt? Sind Sie von der Entscheidung selbst betroffen? Was müsste Ihrer Meinung nach jetzt passieren, damit möglichst viele Menschen schnell geimpft werden können?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn war Prof. Christian Bogdan. Er ist Mikrobiologe und Immunologe am Universitätsklinikum Erlangen. Außerdem ist er Mitglied der Ständigen Impfkommission.

