Wer schläft schlecht und warum? Arten von Schlafstörungen

Zur Definition der Schlafstörung im klassischen Sinne der Insomnie zählt die subjektive Beeinträchtigung des Einzelnen, der sich quält im Bett und nicht so viel Schlaf finden kann, wie er möchte.

In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Abgeordneten-Anfrage geht man davon aus, dass "ein Drittel der erwachsenen Befragten während der letzten vier Wochen potenziell klinisch relevante Ein- oder Durchschlafstörungen" hatte. Die Bundesärztekammer nennt diese Zahl: "6 von 100 Menschen haben Schlafprobleme". Sehr viele Patienten haben eine chronische Insomnie ohne zugrundeliegende Erkrankung. Immer aber sollte abgeklärt werden, dass sich keine anderen Erkrankungen (kein anderer körperlicher oder psychiatrischer Hintergrund, keine andere Schlafmedizinische Krankheit) dahinter verbergen.

Schlafstörungen in Krisen-Zeiten: Corona

Schlafbeschwerden treten häufig nach akutem COVID-19 auf. Der Stress, das Trauma der Erkrankung, können zum einen Schlaflosigkeiten auslösen. An der Medizinischen Universität Innsbruck zeigte eine Studie zudem, dass mehr als ein Drittel der befragten und im Schlaflabor untersuchten Patienten keine vollständige REM-Schlaf-Phase hatte: Der Muskeltonus war also nicht komplett zum Erliegen gekommen.

"Dies ist ansonsten u.a. Auslöser für eine sogenannte REM-Schlaf-Verhaltensstörung, bei der die Menschen ihre Traumaktivitäten direkt motorisch (und mit möglicher Verletzungsgefahr) ausleben. Wir haben erkannt, dass die REM-Schlaf-Verhaltensstörung wiederum mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson in Verbindung gebracht werden kann. Weitere Untersuchungen müssen Einblick in eine mögliche Veränderung des Zentralen Nervensystems nach einer COVID-Erkrankung bringen."

Therapie von Schlafstörungen

Schlafkrankheiten müssen abgeklärt werden, oft im Schlaflabor. Auch wenn manchmal nicht auf Medikamente verzichtet werden kann, ist mittlerweile international anerkannt, dass die kognitive Verhaltenstherapie die Behandlung der Wahl ist, also die Schlafstörung auf nicht-medikamentösem Wege in den Griff zu bekommen. Die kognitive Verhaltenstherapie umfasst Wissensvermittlung über den Schlaf an sich genauso wie Entspannungstechniken, Einschlafrituale und Imaginationen.